現職と新人2人の三つどもえの選挙戦が繰り広げられている山形県鶴岡市の市長選挙は5日、投開票が行われます。任期満了に伴う鶴岡市長選挙に立候補したのは届け出順に、新人で会社経営者の喜多恒介さん（36）、現職で3期目を目指す皆川治さん（51）、新人で元県議会議員の佐藤聡さん（57）の3人です。16年ぶりの三つどもえとなった選挙戦。最終日の4日は、3人の候補が朝から市内各地でそれぞれの政策などを訴えています。5日は市内8