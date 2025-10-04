名門ブランドの発展と衰退本稿執筆時点で、『パッカード（Packard）』の名が自動車業界から消えてから60年以上が経過し、新車販売が終了してからはさらに長い年月が流れている。【画像】現存する希少なウッドボディ車【パッカード110ステーションワゴンを詳しく見る】全13枚クラシックカーに特別な関心がない限り、その名を聞いたことがなくても当然だろう。しかしかつては、米国を代表する名門ブランドの1つだった。同時代のピ