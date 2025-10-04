プロ野球・広島は4日の公示で10選手の入れ替えを行いました。1軍登録されたのは、佐藤柳之介投手、上本崇司選手、田中広輔選手、堂林翔太選手、菊池涼介選手、松山竜平選手の6人。上本選手と田中選手、松山選手は1日に来季契約を結ばないことを発表されていました。抹消となったのは、斉藤優汰投手、内田湘大選手、前川誠太選手、佐藤啓介選手の4人。すでに5位が確定している広島は、4日に行われる本拠地でのヤクルト戦がシーズン