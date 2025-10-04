◇NBAプレシーズンマッチレイカーズ−サンズ（2025年10月3日）NBAレイカーズの八村塁（27）が現地時間3日（日本時間4日）に今季のプレシーズンマッチ初戦となったサンズ戦にスタメン出場。前半は3Pシュート1本含む10得点をマークした。チームは13点リードを許して前半を折り返した。今夏は中高生を対象にしたキャンプ「BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP」を開催。「この夏は代表活動もなくて、自分の意思で日本に帰れたのは初