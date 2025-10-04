◇出場選手登録【広島】佐藤柳之介投手、上本崇司内野手、田中広輔内野手、堂林翔太内野手、菊池涼介内野手、松山竜平外野手【ヤクルト】下川隼佑投手【日本ハム】阪口楽内野手【ロッテ】坂井遼投手【楽天】坂井陽翔投手、岡島豪郎外野手◇同抹消【巨人】山瀬慎之助捕手、増田陸内野手【広島】斉藤優汰投手、内田湘大内野手、前川誠太内野手、佐藤啓介内野手【ヤクルト】高梨裕稔投手【ソフトバンク】上沢直之投手、東浜巨投手