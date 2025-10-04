世界的に活躍したプロ三味線プレイヤー・史佳Fumiyoshi（ふみよし、本名・小林史佳）さんが9月26日に亡くなったことが分かった。4日までに公式サイトなどを通じて、遺族が報告した。サイトでは「訃報のお知らせ」として「三味線プレイヤー史佳Fumiyoshiは、病気療養中のところ、2025年9月26日、51歳にて永眠いたしました。ここに生前賜りましたご厚誼とご支援に、心より深く感謝申し上げますとともに、謹んでご報告申し上げま