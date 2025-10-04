ＴＢＳ系「ひるおび！」が３日放送され、翌日に投開票を控えた自民党総裁選について取り上げた。この日は、同局の担当記者による、各陣営の前日の夜から投票直前までの動きを伝えた。小林鷹之氏の陣営は「議員への電話かけ、昼は決起集会でカツカレー」を食べると説明されると、ＭＣの恵俊彰は「カツカレーってさあ。去年、加藤勝信さんがカレー食べてさあ。確か数字が…５人足りなかったっていう」と今回、小泉進次觔氏