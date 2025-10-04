【UEFAヨーロッパリーグ】ヘンク0−1フェレンツヴァーロシ（日本時間10月3日／セゲカ・アレーナ）【映像】爆速ドリブル＆守備2枚抜きカットインシュート日本代表のスピードスターが持ち味を発揮した。ヘンクに所属する伊東純也が切れ味鋭いドリブル突破からシュートを放つと、スタジアムは大きな盛り上がりを見せた。日本時間3日、ヘンクはUEFAヨーロッパリーグのリーグフェーズ第2節でフェレンツヴァーロシと対戦。前節は出番