きょう4日に5時間半にわたって生放送されるTBSの大型特番『オールスター感謝祭’25秋』（後6：30）の出演者が発表された。一覧は以下の通り。【写真】楽しそう！前回の『オールスター感謝祭』秘蔵カット注目は、この秋スタートのドラマ出演者たちが多数登場。日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』から妻夫木聡、目黒蓮（Snow Man）、松本若菜、小泉孝太郎、金曜ドラマ『フェイクマミー』から波瑠、川栄李奈、向井康二（Snow Man