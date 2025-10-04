パレスチナ自治区ガザをめぐるアメリカの和平案について、イスラム組織ハマスは3日、人質の解放などに同意すると発表しました。これに対し、トランプ大統領は評価する姿勢を示しています。ハマスは3日、声明でトランプ政権によるガザ地区の和平計画の策定に感謝を述べたうえで、「恒久的な停戦に向けて人質全員の解放に同意する」と述べ、ガザで拘束している人質の解放に応じる考えを示しました。一方で、武装解除については言及を