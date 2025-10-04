自民党の総裁選挙は、投開票日を迎えました。4日午後1時から投開票が行われ、新たな総裁が選出されますが、決選投票にもつれ込むことが確実な情勢です。自民党本部前から、フジテレビ政治部・福田真子記者がお伝えします。各陣営はすでに、決選投票を見据えた多数派工作をギリギリまで続けています。投開票が約1時間後に迫る中、自民党本部は関係者の出入りが激しくなり、緊張感が高まっています。4日朝から開票が進められている党