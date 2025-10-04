＜エプソン・ツアー選手権2日目◇3日◇インディアン・ウェルズGL セレブリティC（カリフォルニア州）◇6626ヤード・パー72＞米国女子下部ツアー最終戦の第2ラウンドが終了した。日本勢は3人が出場。伊藤二花が「67」をマークし、トータル8アンダー・8位タイで決勝ラウンドに進出した。【写真】英莉花がシブコのほっぺをぷにぷに現在のポイントランキング4位で来季の米女子ツアー昇格を決めている原英莉花は、4バーディ・2ボギー