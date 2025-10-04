＜コンステレーション フューリク＆フレンズ初日◇3日◇ティムクアナCC（フロリダ州）◇7005ヤード・パー72＞PGAチャンピオンズツアー（米国シニア）は第1ラウンドが終了した。今季は米シニアを主戦場にする藤田寛之は1バーディ・4ボギーの「75」と落とし、3オーバー・62位でスタートした。【現地写真】池に気になる生き物を発見！大会記録タイの「64」をたたき出したキャメロン・パーシー（オーストラリア）が8アンダー・単独首