４日朝、滋賀県大津市の和邇川の河口付近で釣りをしていた男性が琵琶湖に流され、行方不明となっています。現在も警察と消防が捜索を続けています。４日午前７時ごろ、大津市和邇南浜の和邇川の河口付近で、釣りをしていた男性から「横で釣りをしていた男性が流されてしまっている」と１１０番通報がありました。通報した男性の話では、流された男性は４０代とみられ、誤って川に落としてしまった釣り用のボックスを取りに行