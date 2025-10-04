きょう４日に投開票となる自民党総裁選。高市氏の地元、奈良でも党員らが投票の開票作業を進めています。初の女性総理を狙う高市早苗氏の地元、自民党奈良県連では、午前１０時すぎから開票作業が始まりました。石破総理大臣の後継を選ぶ今回の自民党総裁選。国会議員票２９５票と、全国の党員・党友による党員票２９５票の計５９０票で争われます。ＪＮＮの調査では、５人の候補者のうち、小泉進次郎氏が国会議員票でリー