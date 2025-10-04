学校法人「森友学園」へ大阪府豊中市の国有地が売却された問題で、国土交通省大阪航空局は、地中に埋まっているゴミの量は当時試算された４分の１の約５０００ｔだったとする調査結果を公表しました。国が「森友学園」に払い下げた豊中市の国有地をめぐっては、地中に埋まっている１万９０００ｔあまりのゴミの撤去費用として約８億２０００万円が値引され、１億３０００万円で売却されていました。国交省大阪航空局は、去年