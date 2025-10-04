10月4日午後に国会議員の投票がある自民党総裁選で、東海3県でも党員票の開票作業が進んでいます。自民党愛知県連では、4日午前9時半から開票が始まり、関係者によりますと高市前経済安保担当相が、2位の小泉農水相の倍近くの得票数でトップだということです。各県連での集計結果は党本部で合算され、国会議員の数に合わせた295票が、各候補の得票数に応じた「ドント方式」で割り振られます。今回の総裁選は、上位2人の候