最新の情勢について自民党本部から中継です。候補者本人が電話かけをおこなうなど、いまも駆け引きが続いていますが、小泉氏と高市氏が一歩抜け出す展開となっています。総裁選は午後1時から投票がおこなわれ国会議員票と党員票295票ずつ、合わせて590票で争われます。1回目の投票で過半数を得る候補がいなかった場合には、上位2人による決選投票になりますが、小泉氏と高市氏が進むのが有力な情勢です。党員票はすでに開票が進め