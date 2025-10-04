自民党総裁選をめぐり、麻生最高顧問が決選投票では高市氏を支持する考えを周囲に伝えたことがわかりました。総裁選は午後1時から投票がおこなわれ、国会議員票と党員票295票ずつ、合わせて590票で争われます。1回目の投票で過半数を得る候補がいなかった場合には上位2人による決選投票になりますが、小泉氏と高市氏が進むのが有力な情勢です。党員票はすでに開票が進められていて、JNNのまとめではきょう午後1時点で、高市氏がお