東京・大田区のJR蒲田駅近くで客引き行為をしたとして28歳の男が逮捕されました。身柄確保の一部始終を日本テレビのカメラがとらえました。3日夜、捜査員に取り囲まれるスーツ姿の男。逮捕されたのは市村翔輝容疑者です。捜査関係者によりますと市村容疑者は今年7月、JR蒲田駅近くで男性らに「キャバクラいかがですか」「10分だけお願いします」などと執拗に声をかけてつきまとう、客引き行為をした疑いがもたれています。市村容疑