【モデルプレス＝2025/10/04】モデルの西山茉希が10月3日、自身のInstagramを更新。手作りのキャラ弁を公開し、話題を呼んでいる。【写真】西山茉希「再現度すごい」と話題の手作りキャラ弁◆西山茉希、次女のための“トトロ弁当”を公開西山は「下の子はキャラクター名を伝えて来るお弁当リクエスト」とつづり、「今回の希望はトトロ」だったと明かした。トトロの顔をメインに、ミートソース風そぼろや甘口炒り卵、ミニトマトなど