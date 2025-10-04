■これまでのあらすじ娘のイヤイヤ期後半に「ママイヤ期」が始まり、母のまろは不安やモヤモヤが募っていた。メメの1番じゃないから嫌だとか、そんな気持ちは一切ないのになぜ自分は不安なのか戸惑う。そんなある日、まろは児童館で先生に愚痴ってしまう。すると先生から娘が「自分が愛されていると安心している証拠」と言われ、自分の愛情不足によってママイヤが出ているのではないかと心配していたことに気づく。■娘が幼稚園生