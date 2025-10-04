◆米女子プロゴルフツアーロッテ選手権第３日（３日、米ハワイ州ホアカレイＣＣ＝６５６６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、２位で出た岩井明愛（あきえ、ホンダ）が３バーディー、２ボギーの７１で回り、通算１３アンダーの単独トップに浮上。８月のポートランド・クラシックに続くツアー２勝目に王手をかけた。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「風もあって、ピンも振ってあってタフな一日