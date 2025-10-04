まるでお肉の食感!?「冷凍こんにゃくの唐揚げ」を作ってみた おでんや煮物でおなじみのこんにゃく。ふつうは「冷凍には向かない」って言われてる食材なんですが、あえて冷凍することでおもしろい食感を楽しめるレシピがあるんです。 一度凍らせると、なんとお肉みたいな食感に変わるんだとか。これは試さずにいられない！ ということで、「冷凍こんにゃくの唐揚げ」を作ってみました〜！ 味付き衣でカラッと揚げて 1. まずは