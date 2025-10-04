午後の投開票を前に、林氏の陣営は昼食に「カツ（勝つ）ハヤシ（林）ライス」が差し入れられています。通常は「カツカレー」が定番ですが、林氏の名前にかけて、カツを乗せるのは「ハヤシライス」となっています。ただ、陣営からは、林氏を応援する気持ちはあっても、「カツを乗せるならカレーの方が美味しいよね」という本音も漏れ聞こえているようです。