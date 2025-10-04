小林氏は4日朝、記者団から「何位を目指すか」と問われたのに対し、「最後まで勝ち抜くつもりでやっている」と語りました。また、上位2人による決選投票になった場合の対応についても、「自分が勝つことしか考えていない」とした上で、「今はそこまでは考えていない」と述べるにとどめました。