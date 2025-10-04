親に認知症の症状が現れはじめ、ふらつきもみられるようになり、転倒を心配する家族も多いのではないでしょうか。認知症の方が転倒すると骨折や入院につながりやすいと言われているため、予防策を取り入れることが重要です。 この記事では、認知症の方が転倒しやすい理由や、転倒を防ぐポイントをご紹介します。どのような点に注意すべきか把握することで、転倒リスクの軽減が期待できるでしょう。​ 記事監修医師：内藤