【その他の画像・動画等を元記事で観る】 10月4日からテレビ大阪他にて放送されるドラマ『ふたりエスケープ』の記者会見が行われ、W主演を務める乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央が出席した。 ■無職の「先輩」と漫画家の「後輩」のふたりが繰り広げる現実逃避コメディ 田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊）を原作とする『ふたりエスケープ』は、かわいいが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家