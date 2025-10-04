みなさん、こんにちは！マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。秋の味覚としても大定番のお芋を使った商品が集まった「ファミマのお芋堀り」が今年も9月16日からスタートしました。2021年から始まったファミリーマートの秋の恒例キャンペーン、みなさんの中には“待っていました！”という方もいるのではないでしょうか？今年の目玉商品は、「掘って発見！スイートポテト」。お芋掘りをしているような気分を楽しめる、フ