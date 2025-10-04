【その他の画像・動画等を元記事で観る】 平手友梨奈が、新曲「失敗しないメンヘラの育て方」を10月29日に配信リリースする。 ■恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング 「失敗しないメンヘラの育て方」は、10月からTOKYO MX他で放送中のTVアニメ『渡くんの××が崩壊寸前」』のエンディングテーマで、恋愛を“栽培マニュアル”に見立てたユーモラスなラブソング。 束縛や嫉妬もポ