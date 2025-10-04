「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）2位Earaku Sora5J081（Shenzhen Si Cheng Youpin Agel Ecommerce）3位JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）4位Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）5位MIMIO SOUND MOVE ホワイトAT