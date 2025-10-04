「本当に、やるしかないです」そう語るキャプテンの鈴木章斗を筆頭に、チームは困難な状況でも最後まで前を向いて戦う構えだ。10月３日、湘南ベルマーレはJ１第33節で東京ヴェルディとホームで対戦。55分に染野唯月のゴールを許し、０−１で敗れた。これで湘南は７連敗で、17戦勝ちなし（４分け13敗）。順位もJ２降格圏（18〜20位）の19位に沈み、18位の横浜FC、17位の横浜F・マリノスとはそれぞれ勝点６差だ。４日に行なわ