あと１点が足りなかった。現地時間10月３日に開催されたU-20ワールドカップのグループステージ最終節で、グループBの最下位に沈んでいたU-20韓国代表がパナマと対戦。２−１で今大会初勝利を挙げた。この結果、１勝１分け１敗とした韓国は、ウクライナに１−２で敗れたパラグアイと勝点４で並ぶ。しかし、直接対決はドローで、得失点差も同じ、総得点で１点及ばず、３位止まりとなった。これでグループBは、１位ウクライナ