5人が立候補した自民党の総裁選挙はきょう（２０２５年１０月４日）投開票です。札幌市内では道内の党員投票の開票作業が行われ、高市早苗氏がトップとなりました。自民党の総裁選挙は、国会議員票295票と党員票295票のあわせて590票で争われ党員票は各都道府県連が集計した投票数を党本部がまとめ、ドント方式で候補者に配分されます。関係者よりますと、道内・党員票の投票総数はおよそ2万3000票で、高市早苗氏が9437票で最も多