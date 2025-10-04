3日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスがチケット2枚以上購入でさらに2枚が無料となる「Together！チケット」の販売を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 対象となるのはSAGAアリーナで行われる2025-26シーズン11月以降のSAGA久光のホームゲームだ。席種は1階指定席の熱狂シートコートエンド側と2階指定席で、各試合のTogether！チケット企