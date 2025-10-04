大分市アートを活かしたまちづくり推進会議は9月26日〜10月26日、大分アートフェスティバル「回遊劇場w@nder(ワンダー)」を開催する。「回遊劇場w@nder」同イベントは、大分の中心市街地を会場に行われる、回遊型のアートフェスティバル。期間中は、各所にアート作品を展開し劇場型都市体験を創出するほか、アートツアーやワークショップ、商店街店舗を会場とするアートギャラリー企画などを行う。アートイベントは、「北村直登 ラ