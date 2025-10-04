茂木氏は4日朝、記者団に対し、「総裁選を通じて自分の施策はしっかりと訴えてきたつもりで、一票でも多くご支持を頂けるように、引き続き最後の最後まで頑張りたい」と決意を述べました。上位2人による決選投票になった場合の対応については、「この塊、仲間との絆は大切にして行動するというつもりだ」としています。