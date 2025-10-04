４日午前９時４０分頃、滋賀県湖南市中央のコンビニエンスストア「ローソン甲西中央三丁目店」に乗用車が突っ込み、店の前に立っていた男性が巻き込まれた。県警甲賀署によると、男性は右足を骨折するなどの大けがを負った。同署が車を運転していた男を自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致傷）の疑いで現行犯逮捕した。同署によると、車は前方から店舗のガラス壁に突っ込んだ。当時、店内には客や店員ら数人がいたが、け