自民党総裁選は４日午後、東京都内の党本部で国会議員による投票が始まった。党員・党友票と合わせ、即日開票され、第２９代総裁が選出される。１２日間の選挙戦を戦ってきた各候補は４日午前、決戦に向けてそれぞれ意気込みを語った。新総裁は、１５日にも召集される臨時国会で第１０４代首相に指名される見通しだ。石破首相（党総裁）は任期途中で交代することになるため、新総裁の任期は石破氏の残り任期の２０２７年９月まで