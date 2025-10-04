◇出場選手登録【広島】佐藤柳之介投手、上本崇司内野手、田中広輔内野手、堂林翔太内野手、菊池涼介内野手、松山竜平外野手【ヤクルト】下川隼佑投手◇同抹消【広島】斉藤優汰投手、内田湘大内野手、前川誠太内野手、佐藤啓介内野手【ヤクルト】高梨裕稔投手