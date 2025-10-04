音楽ユニット「orange pekoe（オレンジペコー）」が4日、X（旧ツイッター）を更新。「この度、オールタイムベスト盤と、ラストライブまでの活動を最後に、orange pekoeとしての活動を満了することにいたしました」と発表した。「昨日のステージとインスタライブでもお知らせさせていただきましたが、この度orange pekoeは12月3日発売のベスト盤（新曲2曲含む）とオンラインクリスマスライブ、そして来年に予定しているラストライブ