DeNAは4日、みやざきフェニックスリーグに参加するメンバーを発表した。▼ 投手山粼康、吉野、藤浪、篠木、武田、松本、橋本、若松、颯、岩田、庄司、深沢、清水、金渕、吉岡▼ 捕手伊藤、益子、益子、東妻、九鬼、上甲、近藤▼ 内野手牧、森、加藤、井上、田内、知野、小笠原、西巻、高見澤▼ 外野手勝又、梶原、小針※参加選手については、追加・変更が発生する場合あり