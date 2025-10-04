ロッテは4日、10月6日（月）13時00分から2026シーズンシート（年間予約席）のWEB申し込み受付を開始すると発表した。「シーズンシート」はZOZOマリンスタジアムで開催される千葉ロッテマリーンズ公式戦（オープン戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズを除く）をシーズン通して契約席で観戦いただける年間予約席で、バックネット裏エリアにはVIP向けのフルクッション仕様の「プレミアム・シート」や、選手のベンチやカメラ