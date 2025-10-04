【カップめん評論家taka :a激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーがカップめんの?推せる新作?を徹底解説する好評企画。今回は話題の「魔改造カップヌードル」全４アイテムをレビューします！【完璧なテイストを公式自ら】１９７１年（昭和４６年）９月１８日の発売以来、日本の即席カップめん市場において圧倒的な占有率を誇っている日清食品のカップヌードル。誕生５０年目に世界累計販売５００億食を突破し、現在は世界１０