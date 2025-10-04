プロ初スタメンの湘南・渡邊啓吾「結果につながらなかったのがすごく残念」湘南ベルマーレは10月3日、J1リーグ第33節で東京ヴェルディに0-1で完封負けを喫した。泥沼7連敗で17試合連続未勝利となり、J1残留へ厳しい状況に追い込まれたが、頼りになりそうな若手も現れた。プロ初スタメンながらも奮闘したFW渡邊啓吾は、「結果につながらなかったのがすごく残念」と悔しがった。北海道出身で旭川実業高校、桐蔭横浜大学を経て今