イオンリテールは、京都市左京区のUR東山二条団地跡地に整備されている複合施設「2wa（ニワ）」1階で、商業施設「イオンスタイル東山二条」（左京区聖護院蓮華蔵町）を10月14日にオープンする。UR東山二条団地の1階に入居し、かつて現存最古のイオングループ店舗として親しまれたイオン東山二条店の閉店から4年、東山二条にイオンが戻ってくる。【こちらも】長野のイオン諏訪店跡、「イオンスタイル諏訪」開業へ2026年秋にイ