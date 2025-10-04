空手家・佐竹雅昭（６０）が今年、格闘家人生４５年を迎えた。空手家を志し１５歳で「正道会館」に入門。ヘビー級の空手家として異種格闘技のキックボクシングに挑戦。その実力と開拓魂、さらには明るいキャラクターで一般大衆にもアピール。それまで格闘技の興行は「入らない」が定説だったが、佐竹の存在が常識を覆し１９９０年代に立ち技系格闘技イベント「Ｋ―１」を生み出し人気は沸騰した。今年は佐竹がキックに初挑戦した