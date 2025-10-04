フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA「エリゼ宮シリーズ」 日に日に涼しさが増し、今年もハロウィンの季節が近づいてきました。『日比谷パレス』では、9月3日～12月26日の期間限定で、「フレンチアフタヌーンティー with KUSMI TEA『エリゼ宮シリーズ』」を開催しており、今の時期なら四季折々の景色を愛でながらキュートなハロウィン仕様のスイーツを楽しめます