乃木坂４６の川粼桜が４日までに自身のＳＮＳを更新。ディズニーでのプライベートショットを公開し反響を呼んでいる。川粼はインスタグラムに「お仕事終わりにハロウィンディズニー新作のカチューシャが全部可愛すぎたよ」とコメントすると、チェックのシャツとカチューシャ姿の上半身ショットをアップした。ＳＮＳ上ではファンから「＃ｓａｋｕｔａｎｇｒａｍ」を付けた投稿で「やっぱりすごく似合ってるね！