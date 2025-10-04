◇米女子ゴルフツアーロッテ選手権第3日（2025年10月3日米ハワイ州ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、15位から出た勝みなみ（27＝明治安田）が7バーディー、1ボギーの66をマークし通算12アンダーでトップと1打差の2位に浮上した。WOWOWのインタビューに応じた勝は「ショットが完ぺきじゃない中で取れるところは取って、粘るところは粘るというメリハリのあるゴルフができた」と充実感をにじま